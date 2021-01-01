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Xiaomi Mi A3 Lite против Samsung Galaxy M31

Ксиаоми Ми А3 Лайт
VS
Самсунг Галакси М31
Xiaomi Mi A3 Lite
Samsung Galaxy M31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 Lite с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M31, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3 Lite
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 17.2 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 1970 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4030 мАч
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (608 против 347 нит)
  • На 41% выше плотность пикселей (403 vs 286 PPI)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3 Lite
vs
Galaxy M31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 286 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 84%
Особенности - DC Dimming - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 142%
ШИМ (PWM) - 208 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi A3 Lite
347 нит
Galaxy M31 +75%
608 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 159.2 мм
Ширина 71.9 мм 75.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 173.8 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 Lite
80.3%
Galaxy M31 +5%
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 Лайт и Самсунг Галакси М31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Samsung Exynos 7 Octa 9611
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G72 MP3
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 Lite
314
Galaxy M31 +2%
321
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3 Lite +12%
1372
Galaxy M31
1225
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3 Lite +19%
129399
Galaxy M31
108578
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 Lite
166728
Galaxy M31 +11%
184381
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 Lite vs Samsung Galaxy M31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3 Lite
н/д
Galaxy M31
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31 более удачной покупкой.

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