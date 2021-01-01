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Xiaomi Mi A3 Lite против Mi A1

Ксиаоми Ми А3 Лайт
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A3 Lite
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 Lite с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3 Lite
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3080 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.28% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (548 против 347 нит)
  • На 40% выше плотность пикселей (401 vs 286 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3 Lite
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 286 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 71.02%
Особенности - DC Dimming -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.2 мс
Контрастность - 1359:1
Максимальная яркость
Mi A3 Lite
347 нит
Mi A1 +58%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 155.4 мм
Ширина 71.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 173.8 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 Lite +13%
80.3%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 Лайт и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 Lite
314
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3 Lite
1372
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3 Lite +89%
129399
Mi A1
68326
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 Lite +70%
166728
Mi A1
98333
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11 Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 Lite
н/д
Mi A1
13:20 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 Lite
н/д
Mi A1
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 Lite
н/д
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 Lite vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3 Lite
н/д
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 Lite более удачной покупкой.

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