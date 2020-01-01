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Xiaomi Mi A3 против Huawei Nova 7 SE

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Хуавей Нова 7 SE
Huawei Nova 7 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 44% выше плотность пикселей (405 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (454 против 367 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Huawei Nova 7 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 83.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Nova 7 SE +24%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 162.3 мм
Ширина 71.9 мм 75 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 173 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Nova 7 SE +1%
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Хуавей Нова 7 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 820
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MP6
GPU-ядер - 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Nova 7 SE +112%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Nova 7 SE +117%
2439
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175514
Nova 7 SE +115%
377435

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI Android One EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Nova 7 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Huawei Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3
75 дБ
Nova 7 SE
н/д
Музыка
Mi A3
75.1 дБ
Nova 7 SE
н/д
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
Nova 7 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 7 SE более удачной покупкой.

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