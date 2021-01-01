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Xiaomi Mi A3 против Huawei P Smart S

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Хуавей P Смарт С
Huawei P Smart S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.3-дюймового Huawei P Smart S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P Smart S
  • На 48% выше плотность пикселей (418 vs 282 PPI)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 335 и 300 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3
vs
P Smart S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.01 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 83.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Максимальная яркость
Mi A3
364 нит
P Smart S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 157.4 мм
Ширина 71.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 173 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
P Smart S +1%
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Хуавей P Смарт С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
P Smart S +12%
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1114
P Smart S +24%
1386
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175687
P Smart S +8%
189251

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android One EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
P Smart S
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
P Smart S
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
P Smart S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Huawei P Smart S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3
82 дБ
P Smart S
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Huawei P Smart S, а если автономность – то Xiaomi Mi A3.

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