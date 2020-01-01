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Xiaomi Mi A3 против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Комплектуется на 1030 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3000 мАч
  • На 31% лучшая автономность (101 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 53% выше плотность пикселей (432 vs 282 PPI)
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (482 против 367 нит)
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
58
P20 Lite
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
52
P20 Lite
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
78
P20 Lite
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
67
P20 Lite
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
70
P20 Lite
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
66
P20 Lite
53

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Huawei P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 80.72%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
P20 Lite +31%
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 148.6 мм
Ширина 71.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 173 грамма 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 +3%
82.77%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-T830 MP2
GPU-ядер - 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175514
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 +11%
12:35 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 +125%
21:22 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 +84%
30:48 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3 +14%
75 дБ
P20 Lite
66 дБ
Музыка
Mi A3 +6%
75.1 дБ
P20 Lite
71 дБ
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
P20 Lite +2%
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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