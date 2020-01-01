Xiaomi Mi A3 против Huawei P20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
- Комплектуется на 1030 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3000 мАч
- На 31% лучшая автономность (101 vs 77 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
- На 53% выше плотность пикселей (432 vs 282 PPI)
- На 31% выше максимальная яркость экрана (482 против 367 нит)
- Весит на 28 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Huawei P20 Lite
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.01 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.77%
|80.72%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|148.6 мм
|Ширина
|71.9 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.4 мм
|Вес
|173 грамма
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Android One
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6816 x 4735
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.3 Вт/кг
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.1 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.
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