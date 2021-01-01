Xiaomi Mi A3 против Meizu M6 Note
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.5-дюймового Meizu M6 Note, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
- На 0.51" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 11.77% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более новая ОС: Android 10 против 7.3
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6 Note
- На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
- На 22% выше максимальная яркость экрана (442 против 361 нит)
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.01 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.77%
|71%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|154.6 мм
|Ширина
|71.9 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.3 мм
|Вес
|173 грамма
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 625
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 506
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.3
|Оболочка UI
|Android One
|Flyme 7
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:33 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6816 x 4735
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.3 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.1 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.
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