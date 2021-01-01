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Xiaomi Mi A3 против Meizu X8

Ксиаоми Ми А3
VS
Мейзу Х8
Xiaomi Mi A3
Meizu X8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.2-дюймового Meizu X8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3210 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu X8
  • На 41% выше плотность пикселей (398 vs 282 PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (507 против 361 нит)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 386 и 295 баллов
  • Весит на 13 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
56
Meizu X8
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
41
Meizu X8
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
70
Meizu X8
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
62
Meizu X8
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
72
Meizu X8
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
58
Meizu X8
56

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3
vs
Meizu X8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 86.77%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 2315 Гц
Время отклика - 66.8 мс
Контрастность - 1625:1
Максимальная яркость
Mi A3
361 нит
Meizu X8 +40%
507 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 151.2 мм
Ширина 71.9 мм 74.6 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 173 грамма 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Meizu X8 +5%
86.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Мейзу Х8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 616
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
295
Meizu X8 +31%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1093
Meizu X8 +33%
1451
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3 +6%
168499
Meizu X8
158579
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175676
Meizu X8 +11%
194526
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI Android One Flyme UI
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3210 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да, mCharge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Meizu X8
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Meizu X8
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Meizu X8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Meizu X8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3
81.9 дБ
Meizu X8 +8%
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Xiaomi Mi A3, а если производительность, корпус и звук – то Meizu X8.

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