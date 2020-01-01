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Xiaomi Mi A3 против Nokia 1.3

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1030 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Nokia 1.3
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (404 против 367 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 77.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Nokia 1.3 +10%
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 147.3 мм
Ширина 71.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.5 мм 9.4 мм
Вес 173 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 +7%
82.77%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm 215
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 308
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 +216%
175514
Nokia 1.3
55629

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Nokia 1.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c Нет
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3
75 дБ
Nokia 1.3
н/д
Музыка
Mi A3
75.1 дБ
Nokia 1.3
н/д
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
Nokia 1.3
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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