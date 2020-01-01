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Xiaomi Mi A3 против Oppo A5

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Оппо А5
Oppo A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.2-дюймового Oppo A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A5
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (481 против 367 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
58
Oppo A5
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
52
Oppo A5
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
76
Oppo A5
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
67
Oppo A5
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
70
Oppo A5
52
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
65
Oppo A5
49

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Oppo A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 81.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Oppo A5 +31%
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 156.2 мм
Ширина 71.9 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 173 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Розовое золото, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 +2%
82.77%
Oppo A5
81.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Оппо А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 8 ядер Cortex-A53
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Oppo A5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Oppo A5
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175514
Oppo A5
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI Android One ColorOS 5.1

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:52 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Oppo A5
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Oppo A5
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Oppo A5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Oppo A5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3
75 дБ
Oppo A5
н/д
Музыка
Mi A3
75.1 дБ
Oppo A5
н/д
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
Oppo A5
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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