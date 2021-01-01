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Xiaomi Mi A3 против Oppo A53

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Оппо А53
Oppo A53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 300 и 248 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (478 против 357 нит)
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Тонкие рамки – на 6.43% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
57
Oppo A53
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
39
Oppo A53
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
76
Oppo A53
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
63
Oppo A53
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
72
Oppo A53
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
59
Oppo A53
60

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3
vs
Oppo A53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 89.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Максимальная яркость
Mi A3
357 нит
Oppo A53 +34%
478 нит

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 163.9 мм
Ширина 71.9 мм 75.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.4 мм
Вес 173 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Голубой, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Oppo A53 +8%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Оппо А53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1804 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 +21%
300
Oppo A53
248
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1092
Oppo A53 +13%
1234
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 +22%
174413
Oppo A53
143249

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android One ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Oppo A53
н/д
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Oppo A53
н/д
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Oppo A53
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Oppo A53
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3
81 дБ
Oppo A53
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, корпус и звук - выбирайте Oppo A53, а если производительность, программное обеспечение и камера – то Xiaomi Mi A3.

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