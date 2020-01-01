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Xiaomi Mi A3 против Oppo Realme X

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Оппо Реалми Х
Oppo Realme X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.53-дюймового Oppo Realme X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • На 17% лучшая автономность (101 vs 86 часов)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • На 40% выше плотность пикселей (395 vs 282 PPI)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (455 против 367 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (393 и 300 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
58
Realme X
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
42
Realme X
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
78
Realme X
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
67
Realme X
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
70
Realme X
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
64
Realme X
65

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Oppo Realme X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.01 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 85.72%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Realme X +24%
455 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 161.2 мм
Ширина 71.9 мм 76 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 173 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Realme X +4%
85.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Оппо Реалми Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 616
Частота GPU - 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Realme X +31%
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Realme X +40%
1572
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175514
Realme X +25%
219101

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3765 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 +1%
12:35 ч.
Realme X
12:27 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 +36%
21:22 ч.
Realme X
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 +8%
30:48 ч.
Realme X
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Oppo Realme X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 15

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A3 +12%
75 дБ
Realme X
67 дБ
Музыка
Mi A3 +3%
75.1 дБ
Realme X
73 дБ
Звонок
Mi A3 +3%
82.4 дБ
Realme X
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.92 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme X, а если программное обеспечение и батарея – то Xiaomi Mi A3.

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