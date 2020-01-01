Xiaomi Mi A3 против Samsung Galaxy A11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
- Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
- На 0.39" большая диагональ экрана
- На 24% выше максимальная яркость экрана (454 против 367 нит)
- Смартфон на 9 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
67
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Samsung Galaxy A11
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|6.01 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.77%
|81.6%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|161.4 мм
|Ширина
|71.9 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8 мм
|Вес
|173 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Черный, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 506
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 +9%
300
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3 +9%
1124
1028
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 +92%
175514
91517
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android One
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:35 ч.
Время просмотра видео
21:22 ч.
Время разговора (3G)
30:48 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6816 x 4735
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
75 дБ
Музыка
75.1 дБ
Звонок
82.4 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.3 Вт/кг
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.1 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi A3, а если корпус – то Samsung Galaxy A11.
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