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Xiaomi Mi A3 против Samsung Galaxy A7 (2018)

Ксиаоми Ми А3
VS
Самсунг Галакси А7 (2018)
Xiaomi Mi A3
Samsung Galaxy A7 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6-дюймового Samsung Galaxy A7 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7885 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3300 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 9% лучшая автономность (101 vs 93 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 8.08% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • На 46% выше плотность пикселей (411 vs 282 PPI)
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (600 против 361 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3
vs
Galaxy A7 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 74.69%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.7%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi A3
361 нит
Galaxy A7 (2018) +66%
600 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 159.8 мм
Ширина 71.9 мм 76.8 мм
Толщина 8.5 мм 7.5 мм
Вес 173 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 +11%
82.77%
Galaxy A7 (2018)
74.69%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Самсунг Галакси А7 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Samsung Exynos 7 Octa 7885
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 770 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~29 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1093
Galaxy A7 (2018)
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3 +38%
168499
Galaxy A7 (2018)
121913
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 +89%
175676
Galaxy A7 (2018)
92883
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One One UI 2.0
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 +7%
12:35 ч.
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 +41%
21:22 ч.
Galaxy A7 (2018)
15:05 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 +21%
30:48 ч.
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Samsung Galaxy A7 (2018)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6816 x 4735 5664 x 4248
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3
81.9 дБ
Galaxy A7 (2018) +4%
85.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.335 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.425 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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