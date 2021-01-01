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Xiaomi Mi A3 против Samsung Galaxy M51

Ксиаоми Ми А3
VS
Самсунг Галакси М51
Xiaomi Mi A3
Samsung Galaxy M51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M51, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 40 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Комплектуется на 2970 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4030 мАч
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • На 54% лучшая автономность (156 vs 101 часов)
  • На 86% выше максимальная яркость экрана (684 против 368 нит)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 39% выше плотность пикселей (393 vs 282 PPI)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3
vs
Galaxy M51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 86.7%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi A3
368 нит
Galaxy M51 +86%
684 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 163.9 мм
Ширина 71.9 мм 76.3 мм
Толщина 8.5 мм 9.5 мм
Вес 173 грамма 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Galaxy M51 +5%
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Самсунг Галакси М51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 618
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
305
Galaxy M51 +78%
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Galaxy M51 +48%
1659
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3
171141
Galaxy M51 +22%
208851
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
180593
Galaxy M51 +45%
262609

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI Android One One UI 2.5
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Galaxy M51 +34%
16:52 ч.
Время просмотра видео
Mi A3
21:22 ч.
Galaxy M51 +18%
25:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3
30:48 ч.
Galaxy M51 +72%
52:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Samsung Galaxy M51
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6816 x 4735 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3
81.9 дБ
Galaxy M51 +10%
89.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.609 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.446 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M51 более удачной покупкой.

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