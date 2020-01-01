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Xiaomi Mi A3 против Mi 9 SE

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Ксиаоми Ми 9 СЕ
Xiaomi Mi 9 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.97-дюймового Xiaomi Mi 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • На 38% лучшая автономность (101 vs 73 часов)
  • Комплектуется на 960 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3070 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • На 53% выше плотность пикселей (432 vs 282 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 74% выше максимальная яркость экрана (637 против 367 нит)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (410 и 300 баллов)
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
58
Mi 9 SE
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
42
Mi 9 SE
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
78
Mi 9 SE
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
67
Mi 9 SE
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
70
Mi 9 SE
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
64
Mi 9 SE
65

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi 9 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.01 дюймов 5.97 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 84.1%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Mi 9 SE +74%
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 147.5 мм
Ширина 71.9 мм 70.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 173 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Темно-серый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3
82.77%
Mi 9 SE +2%
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Ксиаоми Ми 9 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Mi 9 SE +37%
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Mi 9 SE +31%
1478
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3
175514
Mi 9 SE +26%
220616

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Android One MIUI 12
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 +21%
12:35 ч.
Mi 9 SE
10:19 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 +48%
21:22 ч.
Mi 9 SE
14:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 +22%
30:48 ч.
Mi 9 SE
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Xiaomi Mi 9 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 15

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3
75 дБ
Mi 9 SE +16%
86.8 дБ
Музыка
Mi A3
75.1 дБ
Mi 9 SE +5%
79 дБ
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
Mi 9 SE +7%
88.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 9 SE, а если программное обеспечение и батарея – то Xiaomi Mi A3.

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