Главная > Сравнение смартфонов > Mi A3 vs Mi A1 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A3 против Mi A1

Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3080 мАч
  • На 16% лучшая автономность (101 vs 87 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.75% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (557 против 367 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A3
58
Mi A1
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A3
45
Mi A1
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A3
78
Mi A1
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A3
67
Mi A1
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A3
70
Mi A1
63
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A3
64
Mi A1
50

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.77% 71.02%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A3
367 нит
Mi A1 +52%
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 153.5 мм 155.4 мм
Ширина 71.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 173 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 +17%
82.77%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3
300
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3
1124
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 +69%
175514
Mi A1
103634

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3
12:35 ч.
Mi A1 +7%
13:20 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 +93%
21:22 ч.
Mi A1
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 +52%
30:48 ч.
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6816 x 4735 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A3 +1%
75 дБ
Mi A1
74 дБ
Музыка
Mi A3 +3%
75.1 дБ
Mi A1
73 дБ
Звонок
Mi A3
82.4 дБ
Mi A1 +9%
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Игорь 12 декабря 2019 00:09
Бредятина. Купил этот ми а3. У старого моего ми а1 экран - несравнимо лучше по цветопередаче и качеству изображения. Здесь все цвета - вырви глаз, полутонов не видно вообще. На одной и той же версии андроида - у ми а3 голого лаги при пролистывании контента в плаймаркете или хроме. Попытаюсь сдать теперь это говно обратно
0 Ответить
Анатолий 11 августа 2020 18:06
получил я свой ми а 1 в августе 18_го с алекса. юзаю второй год, хочу перейти на модельку выше, но на миу свой чистый андроид не поменяю! почитав отзывы и описание ми 2 ми 3, понимаю что если ми 4 тоже будет говно, то придётся сидеть дальше на ми а1, все бы ничего, но батарейка стала подводить, и динамик подзабился, рипит!!!
0 Ответить
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях