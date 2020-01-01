Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2019 года Xiaomi Mi CC9 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.