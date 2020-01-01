Xiaomi Mi CC9 Pro против Mi 9 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2019 года Xiaomi Mi CC9 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi CC9 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 1230 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4030 мАч
- На 40% выше максимальная яркость экрана (611 против 437 нит)
- Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU
- На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (557 и 385 баллов)
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Весит на 29 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi 9 Lite
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|156.8 мм
|Ширина
|74.2 мм
|74.5 мм
|Толщина
|9.7 мм
|8.7 мм
|Вес
|208 граммов
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Черный
|Белый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 616
|Частота GPU
|825 МГц
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi CC9 Pro +45%
557
385
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi CC9 Pro +28%
1822
1421
AnTuTu Benchmark 8
Mi CC9 Pro +26%
265027
210777
Рейтинг производительности AnTuTu (#160 и #195)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:25 ч.
Время просмотра видео
17:10 ч.
Время разговора (3G)
39:10 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|118°
|Количество объективов
|5 (108 МП + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi CC9 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL Plus CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
130
Качества видео
102
Итоговая оценка камеры
121
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
83 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.107 Вт/кг
|1.42 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.392 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi CC9 Pro. У него лучшие производительность, батарея и камера.
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