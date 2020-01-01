Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2019 года Xiaomi Mi CC9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.