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Xiaomi Mi Max 2 против Huawei Honor 8X

Ксиаоми Ми Макс 2
VS
Хуавей Хонор 8Х
Xiaomi Mi Max 2
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • Комплектуется на 1550 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 3750 мАч
  • На 31% лучшая автономность (126 vs 96 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (517 против 423 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 9.72% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 16% выше плотность пикселей (396 vs 342 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12.1 мм уже
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 2
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 342 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.28% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) 2232 Гц Не обнаружено
Время отклика 19.6 мс 39.6 мс
Контрастность 1262:1 880:1
Максимальная яркость
Mi Max 2 +22%
517 нит
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 174.1 мм 160.4 мм
Ширина 88.7 мм 76.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 211 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 2
74.28%
Honor 8X +13%
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 2 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 2
169
Honor 8X +96%
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 2
999
Honor 8X +33%
1331
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 2
41895
Honor 8X +226%
136392
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 2
90477
Honor 8X +53%
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5300 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 2 +71%
19:21 ч.
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 2 +76%
21:37 ч.
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 2
30:15 ч.
Honor 8X +7%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 2 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 37.63 мм 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 2
84 дБ
Honor 8X +1%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2017 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8X более удачной покупкой.

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