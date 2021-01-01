Xiaomi Mi Max 2 против Huawei Honor Note 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.95-дюймового Huawei Honor Note 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 4900 мАч
- Весит на 19 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
- На 0.55" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- На 14% выше максимальная яркость экрана (587 против 517 нит)
- Более новая ОС: Android 8.1 против 7.1
- Тонкие рамки – на 7.47% выше полезная площадь экрана
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
39
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|342 точек на дюйм
|355 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.28%
|81.75%
|ШИМ (PWM)
|2232 Гц
|-
|Время отклика
|19.6 мс
|-
|Контрастность
|1262:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|174.1 мм
|177 мм
|Ширина
|88.7 мм
|85 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.6 мм
|Вес
|211 граммов
|230 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|650 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
169
Geekbench 5 (многоядерный)
999
AnTuTu Benchmark 7
41895
Honor Note 10 +392%
205969
AnTuTu Benchmark 8
90477
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MIUI 11
|EMUI 8.2
|Размер системы из коробки
|12.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5300 мАч
|4900 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:21 ч.
Время просмотра видео
21:37 ч.
Время разговора (3G)
30:15 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (16 МП + 24 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|37.63 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|6
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.22 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.71 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Note 10 более удачной покупкой.
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