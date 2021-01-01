Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.