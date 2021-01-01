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Xiaomi Mi Max 2 против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Ми Макс 2
VS
Самсунг Галакси А51
Xiaomi Mi Max 2
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • На 47% лучшая автономность (126 vs 86 часов)
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 13.12% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (636 против 517 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 18% выше плотность пикселей (405 vs 342 PPI)
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 2
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 342 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.28% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) 2232 Гц 242 Гц
Время отклика 19.6 мс 25 мс
Контрастность 1262:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Max 2
517 нит
Galaxy A51 +23%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 174.1 мм 158.5 мм
Ширина 88.7 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 211 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 2
74.28%
Galaxy A51 +18%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 2 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G72 MP3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 2
169
Galaxy A51 +105%
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 2
999
Galaxy A51 +29%
1286
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 2
41895
Galaxy A51 +166%
111459
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 2
90477
Galaxy A51 +107%
187142
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 3.0
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 2 +45%
19:21 ч.
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 2 +50%
21:37 ч.
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 2 +40%
30:15 ч.
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 2 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 37.63 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 2 +3%
84 дБ
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2017 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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