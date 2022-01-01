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Xiaomi Mi Max 2 против 10T Pro

Ксиаоми Ми Макс 2
VS
Ксиаоми Ми 10Т Про
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi 10T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 5000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Показывает в 6.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 12% лучшая автономность (40:30 vs 36:08 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Тонкие рамки – на 10.92% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 7.1
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 2
vs
Mi 10T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 342 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.28% 85.2%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.9%
ШИМ (PWM) 2232 Гц 2358 Гц
Время отклика 19.6 мс 42.2 мс
Контрастность 1262:1 1252:1
Максимальная яркость
Mi Max 2
518 нит
Mi 10T Pro +22%
630 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 174.1 мм 165.1 мм
Ширина 88.7 мм 76.4 мм
Толщина 7.6 мм 9.3 мм
Вес 211 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 2
74.28%
Mi 10T Pro +15%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 2 и Ксиаоми Ми 10Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 650
Частота GPU 650 МГц 587 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR5
Частота памяти 933 МГц 2750 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 2
172
Mi 10T Pro +433%
916
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 2
1001
Mi 10T Pro +233%
3331
AnTuTu Benchmark 9
Mi Max 2
103985
Mi 10T Pro +523%
647691
CPU 44349 182985
GPU 12995 216878
Memory 26157 108016
UX 21348 140676
Total score 103985 647691
3DMark Wild Life Performance
Mi Max 2
189
Mi 10T Pro +1903%
3785
Stability 97% 99%
Graphics test 1 FPS 22 FPS
Graphics score 189 3785
PCMark 3.0 score 5121 10669
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 13
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 19.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 0:58 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:19 ч. 15:12 ч.
Просмотр видео 17:34 ч. 15:44 ч.
Игры 04:30 ч. 06:17 ч.
Режим ожидания 106 ч. 136 ч.
Общая автономность
Mi Max 2
36:08 ч.
Mi 10T Pro +12%
40:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 2 vs Xiaomi Mi 10T Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 37.63 мм 27 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Max 2
н/д
Mi 10T Pro
121
Качество видео
Mi Max 2
н/д
Mi 10T Pro
110
Итоговая оценка камеры
Mi Max 2
н/д
Mi 10T Pro
118

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 2
84 дБ
Mi 10T Pro +8%
90.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2017 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Pro более удачной покупкой.

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