Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.