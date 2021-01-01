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Xiaomi Mi Max 2 против Mi A3

Ксиаоми Ми Макс 2
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2017 года Xiaomi Mi Max 2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • Комплектуется на 1270 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 4030 мАч
  • На 25% лучшая автономность (126 vs 101 часов)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (517 против 361 нит)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • На 21% выше плотность пикселей (342 vs 282 PPI)
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.49% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 16.8 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi Max 2
51
Mi A3
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi Max 2
20
Mi A3
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi Max 2
86
Mi A3
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi Max 2
39
Mi A3
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi Max 2
65
Mi A3
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi Max 2
47
Mi A3
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 2
vs
Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 342 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.28% 82.77%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2232 Гц -
Время отклика 19.6 мс -
Контрастность 1262:1 -
Максимальная яркость
Mi Max 2 +43%
517 нит
Mi A3
361 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 174.1 мм 153.5 мм
Ширина 88.7 мм 71.9 мм
Толщина 7.6 мм 8.5 мм
Вес 211 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 2
74.28%
Mi A3 +11%
82.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 2 и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 2
169
Mi A3 +75%
295
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 2
999
Mi A3 +9%
1093
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 2
41895
Mi A3 +302%
168499
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 2
90477
Mi A3 +94%
175676
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 Android One
Размер системы из коробки 12.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5300 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 2 +56%
19:21 ч.
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 2 +1%
21:37 ч.
Mi A3
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 2
30:15 ч.
Mi A3 +1%
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 2 vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6816 x 4735
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 37.63 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 2 +3%
84 дБ
Mi A3
81.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2017 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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