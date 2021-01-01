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Xiaomi Mi Max 3 против Apple iPhone X

Ксиаоми Ми Макс 3
VS
Эпл Айфон X
Xiaomi Mi Max 3
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Комплектуется на 2784 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 2716 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • На 55% лучшая автономность (115 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше плотность пикселей (458 vs 350 PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (665 против 492 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 3
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.9 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.3%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 240 Гц
Время отклика 33.5 мс 2.2 мс
Контрастность 1814:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Max 3
492 нит
iPhone X +35%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 176.1 мм 143.6 мм
Ширина 87.4 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 221 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 3
79.8%
iPhone X +4%
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 3 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Apple A11 Bionic
Макс. частота 1800 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 509 Apple GPU
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~184 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 3
н/д
iPhone X
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 3
н/д
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 3
114745
iPhone X +116%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 3
145396
iPhone X +73%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 11 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:16 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +90%
17:59 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 3 +28%
15:49 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3 +58%
30:09 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 3 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка No Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Max 3
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Mi Max 3
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Mi Max 3
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 3
78.6 дБ
iPhone X +9%
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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