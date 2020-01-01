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Xiaomi Mi Max 3 против Huawei Honor X10 Max

Ксиаоми Ми Макс 3
Xiaomi Mi Max 3
VS
Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 7.09-дюймового Huawei Honor X10 Max, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5000 мАч
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Max 3 и Huawei Honor X10 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 7.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.9:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм 356 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Max 3
497 нит
Honor X10 Max +1%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 176.1 мм 174.4 мм
Ширина 87.4 мм 84.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 221 грамм 232 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 3
79.8%
Honor X10 Max +6%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 3 и Хуавей Хонор X10 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G57 MC4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 3
н/д
Honor X10 Max
2201
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 3
150727
Honor X10 Max +114%
322466

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 11 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:16 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3
17:59 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время просмотра видео
Mi Max 3
15:49 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время разговора (3G)
Mi Max 3
30:09 ч.
Honor X10 Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 3 vs Huawei Honor X10 Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка No LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi Max 3
68 дБ
Honor X10 Max
н/д
Музыка
Mi Max 3
71 дБ
Honor X10 Max
н/д
Звонок
Mi Max 3
83 дБ
Honor X10 Max
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 Max более удачной покупкой.

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