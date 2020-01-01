Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 7.09-дюймового Huawei Honor X10 Max, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.