Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.