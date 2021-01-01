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Xiaomi Mi Max 3 против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми Макс 3
VS
Самсунг Галакси А50
Xiaomi Mi Max 3
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4000 мАч
  • На 17% лучшая автономность (115 vs 98 часов)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (548 против 492 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 15% выше плотность пикселей (403 vs 350 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 3
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 141.5%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 119 Гц
Время отклика 33.5 мс 7 мс
Контрастность 1814:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Max 3
492 нит
Galaxy A50 +11%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 176.1 мм 158.5 мм
Ширина 87.4 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 221 грамм 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 3
79.8%
Galaxy A50 +7%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 3 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G72 MP3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 3
н/д
Galaxy A50
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 3
н/д
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 3
114745
Galaxy A50 +27%
146103
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 3
145396
Galaxy A50 +11%
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:16 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +45%
17:59 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 3
15:49 ч.
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3 +24%
30:09 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 3 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка No LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 6024 x 4024
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Max 3
н/д
Galaxy A50
85
Качество видео
Mi Max 3
н/д
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Mi Max 3
н/д
Galaxy A50
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 3
78.6 дБ
Galaxy A50 +8%
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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