Xiaomi Mi Max 3 против Samsung Galaxy A70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4500 мАч
- На 12% лучшая автономность (115 vs 103 часов)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 24% выше максимальная яркость экрана (616 против 497 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 12% выше плотность пикселей (393 vs 350 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.7 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
33
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Max 3 и Samsung Galaxy A70
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|86%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|176.1 мм
|164.3 мм
|Ширина
|87.4 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|221 грамм
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 612
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
481
Geekbench 5 (многоядерный)
956
AnTuTu Benchmark 8
150727
Galaxy A70 +36%
204404
Список смартфонов в AnTuTu (#297 и #201)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:16 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +33%
17:59 ч.
13:24 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Galaxy A70 +12%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
30:09 ч.
Galaxy A70 +25%
37:50 ч.
Смартфоны с лучшим временем автономной работы (#32 и #38)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|6500 x 4920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|No
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Galaxy A70 +2%
69.3 дБ
Музыка
Mi Max 3 +1%
71 дБ
70.3 дБ
Звонок
Mi Max 3 +1%
83 дБ
82.3 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.584 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A70 более удачной покупкой.
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