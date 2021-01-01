Xiaomi Mi Max 3 против Samsung Galaxy M51
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M51, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
- Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 36% лучшая автономность (156 vs 115 часов)
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5500 мАч
- На 36% выше максимальная яркость экрана (665 против 490 нит)
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 12% выше плотность пикселей (393 vs 350 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 11.1 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
94
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|86.7%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|97.6%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|255 Гц
|Время отклика
|33.5 мс
|8 мс
|Контрастность
|1814:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|176.1 мм
|163.9 мм
|Ширина
|87.4 мм
|76.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|9.5 мм
|Вес
|221 грамм
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 618
|Частота GPU
|650 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|~386 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
532
Geekbench 5 (многоядерный)
1617
AnTuTu Benchmark 8
147212
Galaxy M51 +69%
248749
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 11
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Да (35% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:16 ч.
|1:47 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +6%
17:59 ч.
16:52 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Galaxy M51 +62%
25:14 ч.
Время разговора (3G)
30:09 ч.
Galaxy M51 +75%
52:57 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|No
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.584 Вт/кг
|0.609 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|1.446 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M51 более удачной покупкой.
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