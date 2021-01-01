Главная > Сравнение смартфонов > Mi Max 3 vs Galaxy M51 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Max 3 против Samsung Galaxy M51

Ксиаоми Ми Макс 3
Xiaomi Mi Max 3
VS
Самсунг Галакси М51
Samsung Galaxy M51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M51, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 36% лучшая автономность (156 vs 115 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5500 мАч
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (665 против 490 нит)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 12% выше плотность пикселей (393 vs 350 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 3
vs
Galaxy M51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 86.7%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 97.6%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 255 Гц
Время отклика 33.5 мс 8 мс
Контрастность 1814:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Max 3
490 нит
Galaxy M51 +36%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 176.1 мм 163.9 мм
Ширина 87.4 мм 76.3 мм
Толщина 7.9 мм 9.5 мм
Вес 221 грамм 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 3
79.8%
Galaxy M51 +9%
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 3 и Самсунг Галакси М51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 618
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 3
н/д
Galaxy M51
532
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 3
н/д
Galaxy M51
1617
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 3
147212
Galaxy M51 +69%
248749

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 11 One UI 2.5
Размер системы из коробки 14 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:16 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +6%
17:59 ч.
Galaxy M51
16:52 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 3
15:49 ч.
Galaxy M51 +62%
25:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3
30:09 ч.
Galaxy M51 +75%
52:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 3 vs Samsung Galaxy M51
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка No LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 3
78.4 дБ
Galaxy M51 +14%
89.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Август 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг 0.609 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг 1.446 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M51 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi Max 3 и Xiaomi Redmi Note 7
2. Xiaomi Mi Max 3 и Xiaomi Redmi Note 7 Pro
3. Xiaomi Mi Max 3 и Xiaomi Mi A3
4. Xiaomi Mi Max 3 и Samsung Galaxy A51
5. Xiaomi Mi Max 3 и Samsung Galaxy A70
6. Samsung Galaxy M51 и Samsung Galaxy S10
7. Samsung Galaxy M51 и Xiaomi Mi Note 10 Lite
8. Samsung Galaxy M51 и Samsung Galaxy A71
9. Samsung Galaxy M51 и Samsung Galaxy M31
10. Samsung Galaxy M51 и Xiaomi Redmi Note 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях