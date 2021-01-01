Xiaomi Mi Max 3 против Samsung Galaxy S20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 47% лучшая автономность (115 vs 78 часов)
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4000 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 61% выше плотность пикселей (563 vs 350 PPI)
- На 65% выше максимальная яркость экрана (810 против 492 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 990
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
93
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|89.5%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|242 Гц
|Время отклика
|33.5 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|1814:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|176.1 мм
|151.7 мм
|Ширина
|87.4 мм
|69.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|221 грамм
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Красный, Голубой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Макс. частота
|1800 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|650 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|~1196 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1333 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
912
Geekbench 5 (многоядерный)
2716
AnTuTu Benchmark 7
114745
н/д
AnTuTu Benchmark 8
145396
Galaxy S20 +246%
502775
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|20.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Да (100% за 75 минут)
|Время полной зарядки
|2:16 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +53%
17:59 ч.
11:53 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 3 +29%
15:49 ч.
12:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3 +112%
30:09 ч.
14:20 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|No
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.584 Вт/кг
|0.28 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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