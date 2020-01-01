Xiaomi Mi Max 3 против 10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
- Комплектуется на 1340 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4160 мАч
- На 12% лучшая автономность (115 vs 103 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 0.33" большая диагональ экрана
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- На 23% выше максимальная яркость экрана (610 против 497 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 15% выше плотность пикселей (401 vs 350 PPI)
- Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 12.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
59
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Max 3 и Xiaomi Mi 10 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|85.1%
|Особенности
|-
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|176.1 мм
|163.7 мм
|Ширина
|87.4 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|221 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Зеленый, Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 620
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
618
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
AnTuTu Benchmark 8
150727
Mi 10 Lite +113%
321634
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#297 и #120)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|4160 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:16 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Да (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3 +21%
17:59 ч.
14:56 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Mi 10 Lite +38%
21:35 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3 +14%
30:09 ч.
26:34 ч.
Рейтинг автономности телефонов (#32 и #26)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|No
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2
|f/2.5
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
83 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.584 Вт/кг
|0.793 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Lite более удачной покупкой.
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