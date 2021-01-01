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Xiaomi Mi Max 3 против Max 2

Ксиаоми Ми Макс 3
VS
Ксиаоми Ми Макс 2
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2018 года Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Max 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Тонкие рамки – на 5.52% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • На 10% лучшая автономность (126 vs 115 часов)
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Max 3
vs
Mi Max 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм 342 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 74.28%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц 2232 Гц
Время отклика 33.5 мс 19.6 мс
Контрастность 1814:1 1262:1
Максимальная яркость
Mi Max 3
492 нит
Mi Max 2 +5%
517 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 176.1 мм 174.1 мм
Ширина 87.4 мм 88.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 221 грамм 211 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Max 3 +7%
79.8%
Mi Max 2
74.28%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Макс 3 и Ксиаоми Ми Макс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Max 3
н/д
Mi Max 2
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Max 3
н/д
Mi Max 2
999
AnTuTu Benchmark 7
Mi Max 3 +174%
114745
Mi Max 2
41895
AnTuTu Benchmark 8
Mi Max 3 +61%
145396
Mi Max 2
90477
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 11
Размер системы из коробки 14 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут) Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:16 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Max 3
17:59 ч.
Mi Max 2 +9%
19:21 ч.
Время просмотра видео
Mi Max 3
15:49 ч.
Mi Max 2 +38%
21:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi Max 3
30:09 ч.
Mi Max 2
30:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Max 3 vs Xiaomi Mi Max 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка No Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 37.63 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Max 3
78.6 дБ
Mi Max 2 +7%
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Май 2017 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Max 3 более удачной покупкой.

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