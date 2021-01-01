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Xiaomi Mi Mix 2 против Huawei P30 Lite

Ксиаоми Ми Микс 2
VS
Хуавей П30 Лайт
Xiaomi Mi Mix 2
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 385 и 314 баллов
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 45% лучшая автономность (94 vs 65 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.2:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.05% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 43 мс 42.8 мс
Контрастность 1748:1 820:1
Максимальная яркость
Mi Mix 2
481 нит
P30 Lite +3%
495 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.8 мм 152.9 мм
Ширина 75.5 мм 72.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.43 мм
Вес 185 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2
81.05%
P30 Lite +4%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2450 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G51
Частота GPU 710 МГц 1000 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2 +23%
385
P30 Lite
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2 +29%
1663
P30 Lite
1286
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2 +20%
166706
P30 Lite
138877
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2 +96%
274853
P30 Lite
140008
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 9 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2
9:19 ч.
P30 Lite +57%
14:45 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2
9:20 ч.
P30 Lite +44%
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2
17:45 ч.
P30 Lite +63%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 40.82 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2
86.6 дБ
P30 Lite +3%
88.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Март 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei P30 Lite, а если производительность и коммуникации – то Xiaomi Mi Mix 2.

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