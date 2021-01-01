Xiaomi Mi Mix 2 против Oppo Realme 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
- Стабилизация изображения
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
- На 78% лучшая автономность (116 vs 65 часов)
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
- На 30% выше максимальная яркость экрана (626 против 480 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.41" большая диагональ экрана
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.99 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.05%
|83.3%
|Особенности
|-
| - Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|114 Гц
|Время отклика
|43 мс
|7 мс
|Контрастность
|1748:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|151.8 мм
|160.6 мм
|Ширина
|75.5 мм
|73.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.1 мм
|Вес
|185 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Черный керамический
|Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2450 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Adreno 618
|Частота GPU
|710 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
383
Realme 8 Pro +48%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2 +2%
1681
1649
AnTuTu Benchmark 7
167008
н/д
AnTuTu Benchmark 8
277451
Realme 8 Pro +3%
285262
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge (50% за 35 минут)
|Да (88% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|0:39 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:19 ч.
Realme 8 Pro +79%
16:43 ч.
Время просмотра видео
9:20 ч.
Realme 8 Pro +132%
21:33 ч.
Время разговора (3G)
17:45 ч.
Realme 8 Pro +101%
35:04 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|40.82 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/3.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
112
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.77 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 Pro более удачной покупкой.
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