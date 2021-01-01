Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32 4G, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.