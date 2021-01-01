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Xiaomi Mi Mix 2 против Samsung Galaxy A32 4G

Ксиаоми Ми Микс 2
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Xiaomi Mi Mix 2
Samsung Galaxy A32 4G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32 4G, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 383 и 346 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • На 83% лучшая автономность (119 vs 65 часов)
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (798 против 480 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2
vs
Galaxy A32 4G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.05% 84.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1748:1 -
Максимальная яркость
Mi Mix 2
480 нит
Galaxy A32 4G +66%
798 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.8 мм 158.9 мм
Ширина 75.5 мм 73.6 мм
Толщина 7.7 мм 8.4 мм
Вес 185 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2
81.05%
Galaxy A32 4G +4%
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2 и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2450 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G52 MP2
Частота GPU 710 МГц 950 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2 +11%
383
Galaxy A32 4G
346
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2 +33%
1681
Galaxy A32 4G
1263
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2
167008
Galaxy A32 4G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2 +51%
277451
Galaxy A32 4G
183682
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2
9:19 ч.
Galaxy A32 4G +75%
16:12 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2
9:20 ч.
Galaxy A32 4G +90%
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2
17:45 ч.
Galaxy A32 4G +91%
33:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2 vs Samsung Galaxy A32 4G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5380 x 3620
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 40.82 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2
86.6 дБ
Galaxy A32 4G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 4G более удачной покупкой.

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