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Xiaomi Mi Mix 2 против Samsung Galaxy M62 (F62)

Ксиаоми Ми Микс 2
VS
Самсунг Галакси М62
Xiaomi Mi Mix 2
Samsung Galaxy M62 (F62)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M62 (F62), который имеет процессор Exynos 9825 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Стабилизация изображения
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (480 против 416 нит)
  • Весит на 33 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy M62 (F62)
  • Комплектуется на 3600 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 3400 мАч
  • На 0.71" большая диагональ экрана
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.65% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2
vs
Galaxy M62 (F62)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.05% 86.7%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1748:1 -
Максимальная яркость
Mi Mix 2 +15%
480 нит
Galaxy M62 (F62)
416 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.8 мм 163.9 мм
Ширина 75.5 мм 76.3 мм
Толщина 7.7 мм 9.5 мм
Вес 185 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический Зеленый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2
81.05%
Galaxy M62 (F62) +7%
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2 и Самсунг Галакси М62 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Samsung Exynos 9825
Макс. частота 2450 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Mali G76 MP12
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2
383
Galaxy M62 (F62) +96%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2
1681
Galaxy M62 (F62) +14%
1923
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2
167008
Galaxy M62 (F62)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2
277451
Galaxy M62 (F62) +58%
437015
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 2:10 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2
9:19 ч.
Galaxy M62 (F62)
н/д
Время просмотра видео
Mi Mix 2
9:20 ч.
Galaxy M62 (F62)
н/д
Время разговора (3G)
Mi Mix 2
17:45 ч.
Galaxy M62 (F62)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2 vs Samsung Galaxy M62 (F62)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 40.82 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2
86.6 дБ
Galaxy M62 (F62)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 25 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M62 (F62) более удачной покупкой.

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