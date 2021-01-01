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Xiaomi Mi Mix 2 против Mi 10i

Ксиаоми Ми Микс 2
VS
Ксиаоми Ми 10i
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 29.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1420 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 3400 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2
vs
Mi 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.05% 84.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1748:1 -
Максимальная яркость
Mi Mix 2 +7%
480 нит
Mi 10i
448 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.8 мм 165.4 мм
Ширина 75.5 мм 76.8 мм
Толщина 7.7 мм 9 мм
Вес 185 граммов 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2
81.05%
Mi 10i +4%
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2 и Ксиаоми Ми 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2450 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 619
Частота GPU 710 МГц 825 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2
383
Mi 10i +58%
604
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2
1681
Mi 10i +6%
1789
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2
167008
Mi 10i
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2
277451
Mi 10i +18%
327316
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2
9:19 ч.
Mi 10i
н/д
Время просмотра видео
Mi Mix 2
9:20 ч.
Mi 10i
н/д
Время разговора (3G)
Mi Mix 2
17:45 ч.
Mi 10i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2 vs Xiaomi Mi 10i
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", ISOCELL HM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 40.82 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2
86.6 дБ
Mi 10i
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10i более удачной покупкой.

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