Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Mix, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.