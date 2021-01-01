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Xiaomi Mi Mix 2 против Mi Mix

Ксиаоми Ми Микс 2
VS
Ксиаоми Ми Микс
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2017 года Xiaomi Mi Mix 2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Mix, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 9 против 6
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 12% выше плотность пикселей (403 vs 361 PPI)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix
  • На 49% лучшая автономность (97 vs 65 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3400 мАч
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (548 против 481 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2
vs
Mi Mix

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2040 пикселей
Соотношение сторон 18:9 17:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 361 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.05% 84.29%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1748:1 -
Максимальная яркость
Mi Mix 2
481 нит
Mi Mix +14%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.8 мм 158.8 мм
Ширина 75.5 мм 81.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 185 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2
81.05%
Mi Mix +4%
84.29%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2 и Ксиаоми Ми Микс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2450 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 653 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2
385
Mi Mix
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2
1663
Mi Mix
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2 +27%
166706
Mi Mix
131624
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2
274853
Mi Mix
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 6.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 10
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2
9:19 ч.
Mi Mix +43%
13:13 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2
9:20 ч.
Mi Mix +55%
14:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2
17:45 ч.
Mi Mix +78%
31:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2 vs Xiaomi Mi Mix
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3840 x 2160
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 40.82 мм 53.66 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2 +1%
86.6 дБ
Mi Mix
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Mix 2 более удачной покупкой.

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