Главная > Сравнение смартфонов > Mi Mix 2S vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Mix 2S против Huawei Honor 10

Ксиаоми Ми Микс 2S
VS
Хуавей Хонор 10
Xiaomi Mi Mix 2S
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 347 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 25% лучшая автономность (74 vs 59 часов)
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (499 против 458 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2S
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.21% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 1168 Гц Не обнаружено
Время отклика 40.7 мс -
Контрастность 834:1 1423:1
Максимальная яркость
Mi Mix 2S
458 нит
Honor 10 +9%
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150.8 мм 149.6 мм
Ширина 74.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 189 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2S +3%
82.21%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2S и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G72 MP12
Частота GPU 710 МГц 767 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2S +45%
504
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2S +19%
1803
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2S +26%
263983
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2S +122%
353712
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 11.4 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:04 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2S
10:01 ч.
Honor 10 +15%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2S
9:25 ч.
Honor 10 +23%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2S
16:25 ч.
Honor 10 +30%
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2S vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 40.82 мм 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 2S
101
Honor 10
н/д
Качество видео
Mi Mix 2S
88
Honor 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 2S
97
Honor 10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2S
83.1 дБ
Honor 10 +1%
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.542 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.593 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi Mix 2S, а если звук – то Huawei Honor 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9T и Mix 2S
2. Xiaomi Mi 9 и Mix 2S
3. Xiaomi Redmi Note 8 и Mi Mix 2S
4. Xiaomi Mi 9 SE и Mix 2S
5. Xiaomi Mi Mix 2 и Mix 2S
6. Samsung Galaxy A30 и Huawei Honor 10
7. Huawei P30 Lite и Honor 10
8. Samsung Galaxy A51 и Huawei Honor 10
9. Huawei Honor 20 Pro и Honor 10
10. Huawei Honor 9X и Honor 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях