Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.