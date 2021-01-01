Xiaomi Mi Mix 2S против Samsung Galaxy A70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
- На 75% лучшая автономность (103 vs 59 часов)
- На 0.71" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
- На 32% выше максимальная яркость экрана (603 против 458 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
61
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.99 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.21%
|86%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|1168 Гц
|-
|Время отклика
|40.7 мс
|-
|Контрастность
|834:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.8 мм
|164.3 мм
|Ширина
|74.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.9 мм
|Вес
|189 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 675
|Макс. частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 612
|Частота GPU
|710 МГц
|700-750 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~328.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2S +6%
504
474
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2S +93%
1803
936
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2S +56%
263983
169399
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2S +63%
353712
216515
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|11.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:01 ч.
Galaxy A70 +32%
13:24 ч.
Время просмотра видео
9:25 ч.
Galaxy A70 +88%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
16:25 ч.
Galaxy A70 +131%
37:50 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|6500 x 4920
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|40.82 мм
|-
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
101
Качество видео
88
Итоговая оценка камеры
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.542 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.593 Вт/кг
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A70, а если производительность и корпус – то Xiaomi Mi Mix 2S.
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