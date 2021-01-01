Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.