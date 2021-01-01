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Xiaomi Mi Mix 2S против Mi 9T

Ксиаоми Ми Микс 2S
VS
Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 9T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • На 69% лучшая автономность (100 vs 59 часов)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (636 против 458 нит)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2S
vs
Mi 9T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.21% 86.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) 1168 Гц 245 Гц
Время отклика 40.7 мс 3.6 мс
Контрастность 834:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix 2S
458 нит
Mi 9T +39%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150.8 мм 156.7 мм
Ширина 74.9 мм 74.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 189 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2S
82.21%
Mi 9T +5%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2S и Ксиаоми Ми 9Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 618
Частота GPU 710 МГц 500 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2S
504
Mi 9T +7%
541
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2S +10%
1803
Mi 9T
1632
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2S +24%
263983
Mi 9T
212303
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2S +39%
353712
Mi 9T
254715
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 11.4 ГБ 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:04 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2S
10:01 ч.
Mi 9T +15%
11:53 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2S
9:25 ч.
Mi 9T +86%
17:19 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2S
16:25 ч.
Mi 9T +104%
33:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi 9T
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 124°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 40.82 мм 18 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 2S
101
Mi 9T
н/д
Качество видео
Mi Mix 2S
88
Mi 9T
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 2S
97
Mi 9T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2S
83.1 дБ
Mi 9T +7%
89 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.542 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.593 Вт/кг 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T более удачной покупкой.

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