Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Mix, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.