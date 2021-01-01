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Xiaomi Mi Mix 2S против Mi Mix

Ксиаоми Ми Микс 2S
VS
Ксиаоми Ми Микс
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Mix, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (403 vs 361 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix
  • На 64% лучшая автономность (97 vs 59 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3400 мАч
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (548 против 458 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 2S
vs
Mi Mix

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2040 пикселей
Соотношение сторон 18:9 17:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 361 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.21% 84.29%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 1168 Гц -
Время отклика 40.7 мс -
Контрастность 834:1 -
Максимальная яркость
Mi Mix 2S
458 нит
Mi Mix +20%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.8 мм 158.8 мм
Ширина 74.9 мм 81.9 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 189 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Керамика -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 2S
82.21%
Mi Mix +3%
84.29%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 2S и Ксиаоми Ми Микс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2800 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 653 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 2S
504
Mi Mix
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 2S
1803
Mi Mix
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 2S +101%
263983
Mi Mix
131624
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 2S
353712
Mi Mix
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 10
Размер системы из коробки 11.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:04 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 2S
10:01 ч.
Mi Mix +31%
13:13 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 2S
9:25 ч.
Mi Mix +54%
14:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 2S
16:25 ч.
Mi Mix +91%
31:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi Mix
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3840 x 2160
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 40.82 мм 53.66 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 2S
101
Mi Mix
н/д
Качество видео
Mi Mix 2S
88
Mi Mix
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 2S
97
Mi Mix
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 2S
83.1 дБ
Mi Mix +3%
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.542 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.593 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Mix 2S более удачной покупкой.

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