Xiaomi Mi Mix 2S против Mi Mix
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Xiaomi Mi Mix 2S с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Mix, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 10 против 6
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 12% выше плотность пикселей (403 vs 361 PPI)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix
- На 64% лучшая автономность (97 vs 59 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3400 мАч
- На 0.41" большая диагональ экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана (548 против 458 нит)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2040 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|17:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|361 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.21%
|84.29%
|ШИМ (PWM)
|1168 Гц
|-
|Время отклика
|40.7 мс
|-
|Контрастность
|834:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.8 мм
|158.8 мм
|Ширина
|74.9 мм
|81.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.9 мм
|Вес
|189 граммов
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|-
|Материал рамки
|Металл
|-
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 821
|Макс. частота
|2800 МГц
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 530
|Частота GPU
|710 МГц
|653 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~519 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 6.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 10
|Размер системы из коробки
|11.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3840 x 2160
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|-
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|40.82 мм
|53.66 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|-
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.542 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.593 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Mix 2S более удачной покупкой.
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