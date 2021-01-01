Xiaomi Mi Mix 3 против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 28% выше максимальная яркость экрана (800 против 626 нит)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 14% выше плотность пикселей (460 vs 403 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.27%
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|9.9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.65 мм
|Вес
|218 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|1511 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 10 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 15
|Оболочка UI
|MIUI 11
|-
|Размер системы из коробки
|17.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|3240 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|19 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|1.448 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.568 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.
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