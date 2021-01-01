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Xiaomi Mi Mix 3 против Apple iPhone 13 Pro

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Эпл Айфон 13 Про
Xiaomi Mi Mix 3
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (985 против 626 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 403 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 86%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 9.9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi Mix 3
626 нит
iPhone 13 Pro +57%
985 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 146.7 мм
Ширина 74.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.65 мм
Вес 218 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3
85.27%
iPhone 13 Pro +1%
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Эпл Айфон 13 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц 1511 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3
2291
iPhone 13 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Mi Mix 3
399777
iPhone 13 Pro +107%
828661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 15
Оболочка UI MIUI 11 -
Размер системы из коробки 17.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3125 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi Mix 3
13:57 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi Mix 3
21:35 ч.
iPhone 13 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 19 мм 23 мм
Размер пикселя 1.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3
84.8 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.

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