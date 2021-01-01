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Xiaomi Mi Mix 3 против Huawei Honor 10

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Хуавей Хонор 10
Xiaomi Mi Mix 3
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 14% лучшая автономность (84 vs 74 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (622 против 499 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.37% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 65 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 79.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 9.9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1423:1
Максимальная яркость
Mi Mix 3 +25%
622 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 149.6 мм
Ширина 74.6 мм 71.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 218 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3 +7%
85.27%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G72 MP12
Частота GPU 710 МГц 767 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3 +50%
520
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3 +50%
2270
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 3 +38%
288787
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 3 +112%
338020
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
Honor 10 +15%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 3 +19%
13:57 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 3 +1%
21:35 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5760 x 4312 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 19 мм 26 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3
108
Honor 10
н/д
Качество видео
Mi Mix 3
93
Honor 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3
103
Honor 10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3 +1%
84.8 дБ
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Mix 3 более удачной покупкой.

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