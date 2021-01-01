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Xiaomi Mi Mix 3 против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Самсунг Галакси А51
Xiaomi Mi Mix 3
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 520 и 347 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 87.4%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц 242 Гц
Время отклика 9.9 мс 25 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix 3
622 нит
Galaxy A51 +2%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 158.5 мм
Ширина 74.6 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 218 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3
85.27%
Galaxy A51 +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G72 MP3
Частота GPU 710 МГц 850 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3 +50%
520
Galaxy A51
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3 +77%
2270
Galaxy A51
1286
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 3 +159%
288787
Galaxy A51
111459
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 3 +81%
338020
Galaxy A51
187142
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 3.0
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
Galaxy A51 +32%
13:21 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 3
13:57 ч.
Galaxy A51 +5%
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 3
21:35 ч.
Galaxy A51 +1%
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5760 x 4312 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 19 мм 26 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3
108
Galaxy A51
н/д
Качество видео
Mi Mix 3
93
Galaxy A51
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3
103
Galaxy A51
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3 +4%
84.8 дБ
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi Mi Mix 3, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy A51.

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