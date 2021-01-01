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Xiaomi Mi Mix 3 против Samsung Galaxy M30s

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Самсунг Галакси М30s
Xiaomi Mi Mix 3
Samsung Galaxy M30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 520 и 325 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
  • Комплектуется на 2800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3200 мАч
  • На 55% лучшая автономность (130 vs 84 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Galaxy M30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц 118 Гц
Время отклика 9.9 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix 3
622 нит
Galaxy M30s +3%
638 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 159 мм
Ширина 74.6 мм 75.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 218 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3 +1%
85.27%
Galaxy M30s
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Самсунг Галакси М30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 7 Octa 9611
Макс. частота 2800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G72 MP3
Частота GPU 710 МГц 850 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3 +60%
520
Galaxy M30s
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3 +89%
2270
Galaxy M30s
1201
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 3 +169%
288787
Galaxy M30s
107435
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 3 +95%
338020
Galaxy M30s
173268
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 3.0
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
Galaxy M30s +61%
16:13 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 3
13:57 ч.
Galaxy M30s +57%
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 3
21:35 ч.
Galaxy M30s +65%
35:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Samsung Galaxy M30s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 19 мм 26 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3
108
Galaxy M30s
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3
103
Galaxy M30s
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3 +2%
84.8 дБ
Galaxy M30s
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi Mix 3, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Samsung Galaxy M30s.

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