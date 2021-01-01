Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.