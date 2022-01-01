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Xiaomi Mi Mix 3 против 10T Pro

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Ксиаоми Ми 10Т Про
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 10T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 64% лучшая автономность (40:30 vs 24:38 часов)
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Mi 10T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 85.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 97.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 2358 Гц
Время отклика 9.9 мс 42.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1252:1
Максимальная яркость
Mi Mix 3
631 нит
Mi 10T Pro
630 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 165.1 мм
Ширина 74.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.4 мм 9.3 мм
Вес 218 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3
85.27%
Mi 10T Pro
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Ксиаоми Ми 10Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 650
Частота GPU 710 МГц 587 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3
524
Mi 10T Pro +75%
916
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3
2303
Mi 10T Pro +45%
3331
AnTuTu Benchmark 9
Mi Mix 3
407072
Mi 10T Pro +59%
647691
CPU 102046 182985
GPU 154472 216878
Memory 63407 108016
UX 87601 140676
Total score 407072 647691
3DMark Wild Life Performance
Mi Mix 3
1424
Mi 10T Pro +166%
3785
Stability 84% 99%
Graphics test 8 FPS 22 FPS
Graphics score 1424 3785
PCMark 3.0 score 8416 10669
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 13
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 19.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:58 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:12 ч. 15:12 ч.
Просмотр видео 11:05 ч. 15:44 ч.
Игры 03:32 ч. 06:17 ч.
Режим ожидания 85 ч. 136 ч.
Общая автономность
Mi Mix 3
24:38 ч.
Mi 10T Pro +64%
40:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Xiaomi Mi 10T Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 5963 x 3354
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 19 мм 27 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3
108
Mi 10T Pro +12%
121
Качество видео
Mi Mix 3
93
Mi 10T Pro +18%
110
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3
103
Mi 10T Pro +15%
118

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3
84.8 дБ
Mi 10T Pro +7%
90.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Pro более удачной покупкой.

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